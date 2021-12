Звездата на Бенфика показа пет шева след настъпване (СНИМКА)

Звездата на Бенфика Дарвин Нунес показа пет шева на своя крак, след като бе настъпен жестоко от Фабио Кардосо. По този начин играчът на лисабонците може да пропусне следващата седмица дербито с Порто.

Кадри в интернет пък показаха състоянието на левия крак на ходилото му, което обаче удиви и най-големите критици на „орлите“ от португалската столица.

Assim ficou o pé do Darwin.. vermelho? Não claro que não, este jogo representa o cancro do futebol português, o polvo canceroso das antas, os seus tentáculos chegam a tudo e todos, instituição mais corrupta e suja de Portugal, a estes porcos desejo-vos tudo de mal e do pior pic.twitter.com/0vFtdSlz3q