Евертън се похвали с една от младите звезди на украинския футбол

Английският Евертън представи първото си зимно попълнение в лицето на украинския таланта Виталий Миколенко, научихме от клубния уеб-сайт.

22-годишният ляв защитник подписа договор до 2026 г. с „карамелите“, пристигайки от тима на Динамо Киев срещу €21 млн.

„Винаги съм мечтал да играя във Висшата лига. Английският футбол е мястото, където тази игра се е зародила, и мисля, че моето място е точно тук“, каза националът в първото си интервю след сделката.

Миколенко бе основна фигура в състава на Украйна по време на Европейското първенство през лятото, а вече дори има зад гърба си 21 мача с националната фланелка.

