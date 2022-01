Mirror за скандала между Арсенал и Ман Сити: Докато разчитаме на съдии като Атуел, футболът ще страда (ВИДЕО)

Английската Висша лига може и да е най-скъпото първенство в света, но от топ 5 първенствата е това, в което работят някои от най-слабите съдии. Дербито между Арсенал и Манчестър Сити е поредното доказателство за това, а авторитетното издание Mirror смята, че този проблем ще се задълбочава, докато се залага на едни и същи хора във важните мачове.

Спортният журналист Дарън Люис от изданието коментира снощния скандал, в който „артилеристите“ станаха жертва на почти всички решения от страна на Стюарт Атуел, говорейки пред Football Daily.

„Едни и същи хора правят едни и същи грешки. Докато хора като Стюарт Атуел получават наряди, ситуацията няма да се промени. Той даде мистериозен гол през 2008 г. (бел. ред.: Попадение за Рединг срещу Уотфорд бе признато от съдията, въпреки че топката се удари от външната страна на мрежата), а през 2012 г. бе временно отстранен. Отново и отново подобен тип рефери получават важните мачове“, каза Люис.

Журналистът също така отчете факта, че във Висшата лига не се дава шанс на цветнокожи съдии, независимо от професионалните им качества.

Той смята още, че все по-често привържениците на различните клубове ще остават с огорчението, че отборите им с били ощетени, защото няма постоянство в решенията, с което хората да се убеждават в правилата на играта.

Darren Lewis (Mirror journalist): “The same old people making the same old mistakes. Until we don’t have people like Stuart Attwell, he gave a ghost goal in 2008, in 2012 he was suspended - time & again, that type of referee is being given big games.” #afc pic.twitter.com/RSLzV57KaB