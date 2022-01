Съдии опорочиха дербито между Арсенал и Манчестър Сити на старта на 2022 г.

Манчестър Сити продължава да крачи уверен към шампионската титла във Висшата лига, но жалкото е, че „гражданите“ в пореден мач се ползват с благоволението на съдиите в английския футбол. Този път жертвата бе Арсенал.

„Артилеристите“ изиграха едно от най-силните първи полувремена от началото на сезона си и съвсем логично се прибраха на почивката с преднина от един гол, станал дело на младия Букайо Сака.

Преди това обаче Едерсон имаше късмет, че не бе преценено от съдията Стюарт Атуел, че има дузпа, спирайки Мартин Йодегор с шпагат в собственото си наказателно поле. Нито едно от повторенията не доказа, че бразилецът играе чисто с топката, за да я изчисти, влизайки в краката на норвежеца. И все пак решението бе в полза на гостите.

След почивката тенденцията се запази, но този път бе отсъдена дузпа в полза на Сити. Бернардо Силва навлезе с дрибъл в наказателното на Арсенал, а Гранит Джака се опита да го спре. Португалецът прекара топката зад гърба му и се хвърли да пада, а швейцарецът сглупи, хващайки крилото за фланелката. ВАР се намеси и подсказа на Атуел, че е трябвало да отсъди наказателен удар и точно това той стори след преразглеждането. От бялата точка се разписа Риад Марез, отправяйки първия точен удар за тима си в мача.

A committed performance…



But it ends in defeat at Emirates Stadium. pic.twitter.com/RnUhXuJPpI