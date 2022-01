„Когато Антъни Джошуа губи, прилича на човек, който е спечелил прекалено много пари, за да му пука“

Антъни Джошуа инкасира втората загуба в кариерата си от Олександър Усик миналата година, но поведението на звездата стана повод за редица коментари в спортните среди. Една от оценките е особено интересна, защото идва от устата на един от водещите треньори по бокс в САЩ - Теди Атлас.

„Мисля, че Антъни Джошуа приема победите прекалено лековато и грациозно. Да, всеки иска да вижда добър победител и добър губещ, не ме разбирайте погрешно, но той е прекалено грациозен, когато се стигне до това. Прилича ми на човек, който е изкарал прекалено много пари“, каза Атлас в подкаста Fight Podcast, цитиран от ESPN.

„Ей Джей“ побърза да поздрави, както Усик, така и Анди Руиз-младши, когато двамата го надвиха на ринга, като единствено непоклатимият договор му дава възможност да стигне до реванш.

Джошуа е и един от най-печелившите атлети в света през последните няколко години, по данни на Forbes, а Manchester Evening News го постави в топ 10 на най-печелившите боксьори на всички времена.

Teddy Atlas isn’t a fan of how Anthony Joshua handles his losses. pic.twitter.com/GddBpVV0lH