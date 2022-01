Американец спря Димитров по пътя към финала в Мелбърн

Максим Креси е първият финалист на турнира Съмър сет в Мелбърн, след като отстрани с 2:0 сета Григор Димитров след повече от 2 часа игра на корта.

Два тайбрека трябваше да решат срещата в полза на американеца, който излезе с ясна стратегия за успех над българина и в нито един момент не посмя да ѝ изневери.

Във втория сет Гришо имаше няколко добри възможности да изравни резултата, като дори пропусна 3 сетбола при 6:3 в тайбрека, но след това инкасира 4 поредни точки, за да остави психологическото предимство в полето на Креси.

Малко по-късно днес Рафа Надал излиза срещу Емил Руусувуори, за да определят кой ще спори за трофея в неделя срещу Максим Креси.

