Съсипаха от критики Мохамед Салах

Мегазвездата Мохамед Салах бе сериозно критикуван в социалните мрежи, след като неговият Египет загуби от Нигерия на старта на Купата на африканските нации. Футболистът на Ливърпул записа един от лошите си мачове, което не остана незабелязано от феновете.

Привържениците смятат, че звездата на Ливърпул е бил абсолютно "незабележим" на терена и е нямало и спомен от играта му за мърсисайдци.

29-годишният нанесе един-единствен удар към вратата на противника, когато стреля от воле, но страничният съдия вдигна флага си за засада. Статистика дори сочи, че Салах е бил ограничен до едва 35 докосвания на топката.

1 - Mohamed Salah 🇪🇬 against Nigeria:



35 touches, 4 in the opposition box

1 shot attempted (1 on target)

2 dribbles attempted (1 successful)



Denied. #TeamEgypt #NGAEGY #AFCON2021 pic.twitter.com/5RYJILDT0U