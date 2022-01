Съдията на Тунис - Мали свири края на мача в 85 и в 89 мин. без видима причина (ВИДЕО)

Срещата от Купата на африканските нации между Тунис и Мали бе превърната в абсолютен фарс, след като съдията Джани Сиказуе от Замбия реши да свири края на срещата на два пъти и то преди да е изтекло редовното време.

Първо реферът реши да изпрати играчите към съблекалните още в 85', но след бурна реакция от двете резервни скамейки той се вразуми и се отказа от решението си. След това той стори същото 12 секунди преди края на редовното време, но този път остави решението си окончателно.

Малийците бяха повели в резултата в 48', когато Сиказуе отсъди дузпа за игра с ръка на Скири, макар защитникът да нямаше представа, че кълбото ще го докосне, нито пък да имаше отношение към развоя на атаката. Подобни ситуации в Европа се подминават в 99% от случаите, макар нашето мнение да е, че дузпата е справедливото решение. Коне застана зад бялата точка и вкара единственото попадение.

Малко по-късно далеч по-очевидна дузпа бе подмината от главния съдия, когато нападател на Мали бе препънат току преди да стреля към вратата. Дори намесата на ВАР не натежа в правилната посока и срещата продължи по план.

По-късно удар от бялата точка получиха правото да изпълняват тунизийците. Тук поне Сиказуе демонстрира същия аршин и играта с ръка на Муса Дженепо бе сметната за нарушение, макар и да нямаше гарниране с жълт картон. Ибрахим Мункоро обаче не успя да се разпише и резултатът остана 0:1.

Малко след първото прекратяване на мача Ел Билал Туре бе изгонен с директен червен картон за влизане с бутоните, но всички повторения доказаха, че нарушението му в най-лошия случай заслужаваше жълт картон. Той все пак бе изгонен от терена, независимо от всеобщото недоумение.

Двете дузпи, трите преразгледани ситуации с ВАР и общо 9-те смени обаче не дадоха основание на Джани Сиказуе да изкача дори до изтекат пълните 90 минути, за да сложи край на срещата, като така отприщи пълния гняв на играчите и треньорите от Тунис. Те се нахвърлиха върху него и помощниците му, като дори се наложи намесата на полицията, която образува жива верига, за да опази главните действащи лица.

Мачът в крайна сметка приключи и трите точки останаха в актива на Мали. В групата са още отборите на Гамбия и Мавритания, които играят по-късно днес.

😳 The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



😡 Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK