Мароко и Малави най-накрая счупиха каръка на безплодните мачове на КАН

Мароко и Малави най-накрая направиха нужното, за да съживят турнира за Купата на африканските нации, след като мнозинството от мачове приключиха максимум с по един гол разлика.

Мароканците победиха с 2:0 тима на Коморските острови, като дори изпуснаха дузпа в хода на срещата. Амала и Абухлал се разписаха за успеха, докато Ен Несири пропусна да отбележи от бялата точка.

Малави пък срещна малко повече трудности в срещата със Зимбабве. Символичните гости дори поведоха, чрез Уади, а след това Манго на два пъти отбеляза, за да направи пълен обрат за своята родина и да оформи крайното 2:1.

Това са първи 3 точки за Малави в Група B, където са още тимовете на Сенегал и Гвинея.

Мароко пък удвои актива си на 6 точки и си подсигури място сред 1/8-финалистите. Габон и Гана по-късно могат да определят още един от участниците на елиминациите от същата Група C.

𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄𝐈𝐑 𝐎𝐖𝐍 𝐖𝐀𝐘 🇿🇼



The warriors celebrate the goal that broke the deadlock in #MWIZWE in style 🕺 🤩#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #TeamZimbabwe | @online_zifa pic.twitter.com/CxJCpaAiLb