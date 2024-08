Мароко отнесе САЩ и е на 1/2-финал във футболния турнир на Олимпиадата

Мароко стана първият полуфиналист във футболния турнир на Олимпиадата при мъжете. Тимът от Северна Африка отнесе САЩ с 4:0.

Мароканците започнаха по-силно, подкрепяни от доста фенове на “Парк де Пренс”. Те бързо стигнаха до няколко добри ситуации пред вратата на съперника. Софиан Рахими откри резултата в 29-ата минута от дузпа, която бе отсъдена за нарушение срещу него.

Майлс Робинсън пропусна най-добрата възможност за САЩ в 59-ата минута. Малко след това Мароко удвои преднината си. Абде Езалзули проби отляво и намери Илиас Акомах пред вратата. Звездата на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими отбеляза третото попадение в мача в 70-ата минута, а резервата Ел Мехди Маухуб се разписа в самия край на срещата от дузпа.

