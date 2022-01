Шампионът Борусия Дортмунд сдаде Купата срещу втородивизионен тим

Борусия Дортмунд официално предаде статута си на носител на Купата на Германия, след като отпадна във фазата на 1/8-финалите от втородивизионния Санкт Паули.

„Хамбургци“ натрупаха комфортен аванс от два гола още през първата част, след като Аменийдо откри рано-рано в срещата, а Аксел Витцел си отбеляза автогол малко преди почивката.

След паузата Ерлинг Холанд върна интригата в двубоя, изпълнявайки точно дузпа за своя тим, но усилията на норвежеца отидоха напразно, защото до края резултатът повече не помръдна.

Санкт Паули официално се класира във фазата на 1/4-финалите, където тепърва ще научи своя следващ опонент.

Там към момента са още тимовете на Карлсруе, Хамбургер и Бохум, а в утрешния ден ще се решат и останалите 4 отбора.

Our Pokal campaign comes to an end ⏹ pic.twitter.com/xyBOFpUNos