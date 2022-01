Сагата с Дембеле официално приключи

Изпълнителният директор на Барселона Матеу Алемани обяви, че на крилото Усман Дембеле няма да се разчита повече, след като отказва да подпише нов договор.

По тази причина „каталунците“ се надяват да го разкарат още през този месец, защото през лятото така или иначе ще е свободен агент и ще опитат да спечелят пари от него през януари.

„Разбираме, че решението на Дембеле е да не остане при нас. Ние вече му съобщихме за нашето решение да не разчитаме повече на него. Искаме тук да има само играчи, които са отдадени на клуба. Казахме на Дембеле, че трябва да си тръгне възможно най-скоро“, заяви Алемани.

„През юли стартирахме преговорите за новия му договор. Нашите оферти обаче бяха постоянно отхвърляни от неговия агент. Стана ясно, че той не иска да продължи да бъде част от клуба. Очакваме негов трансфер още този месец“, допълни шефът на Барса.

Barça-Dembélé, it’s over 🚨



Barcelona director Alemany announces: “It’s clear that Dembélé does NOT want to continue with Barcelona. He doesn’t want to be part of our project”.



“We told Dembélé he has to leave immediately. We expect Ousmane to be sold before Jan 31”. #Dembele pic.twitter.com/0eC61mozCs