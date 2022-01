Барса го добута до продължения, но Билбао се оказа прекалено костелив орех

Атлетик Билбао се оказа непреодолима пречка пред Барселона по пътя към 1/4-финалите за Купата на краля, въпреки всички усилия, които хвърлиха „каталунците“ в двубоя.

Икер Муняин поведе своя тим като истински капитан. Той откри резултата още във втората минута, а в продълженията бе точен от дузпа, за да узакони класирането на „баските“ напред.

Междувременно Феран Торес отбеляза първото си попадение с екипа на Барса, за да изравни за 1:1 през първата част.

В края на редовното време Иниго Мартинес реши, че е спечелил срещата за Атлетик, след като едва се измъкна от засадата при едно статично положение и трябваше да добута топката през краката на Пике с всички налични средства.

Педри обаче върна надеждата за своя тим с гол в 93', материализирайки една от последните атаки в срещата.

При нарушението за дузпата в 106' Жорди Алба си мислеше, че ще се размине безнаказано, блокирайки едно центриране от дясната зона, но ВАР се включи навреме и сигнализира на главния съдия, че трябва да посочи бялата точка. Именно тук Муняин вкара за крайното 3:2.

Атлетик Билбао тепърва ще научи съперника си измежду тимовете на Валенсия, Райо Валекано, Кадис, Реал Мадрид, Реал Сосиедад и Бетис, след като по-късно бъде определен жребият.

