Нгану е по-тежък от Ган 24 часа преди началото на двубоя им (ВИДЕО)

Франсис Нгану и Сирил Ган се срещнаха за един последен път преди битката си на UFC 270. Те преминаха успешно кантара 24 часа преди да влязат в октагона.

Шампионът завъртя скалата до 116,57 кг., което е с повече от 4 кг. от неговия съперник. Кантарът на Ган показа 112,03 кг.

Двамата демонстрираха впечатляваща физическа форма на подиума и определено добавиха още към очакванията за мача си.

Срещата ще се проведе в ранните часове на неделния ден у нас - около 05:00 часа.

