"Европа на нациите! ЕС без Украйна и Сорос!": Орбан отправи към Брюксел 12 искания на унгарския народ

Министър-председателят на Унгария Виктор Орбан публикува в профила си в социалната мрежа Х дванадесет искания на унгарския народ от чиновниците в Европейския парламент.

В публикацията си, озаглавена "Какво иска унгарският народ от Брюксел?", премиерът извежда на преден план нуждата от "мир, свобода и единство", след което се спира по-детайлно на очакванията на унгарските избиратели.

Ето пълният текст на обръщението на Орбан:

"Какво иска унгарският народ от Брюксел?"

Нека има мир, свобода и единство.

1. Искаме Европа на нациите.

2. Изискваме равенство пред закона за всички държави-членки.

3. Възстановяване на правомощията, незаконно отнети от нациите.

4. Национален суверенитет и силно вето за националните правителства.

5. Изгонете агентите на Сорос от Комисията и отстранете корумпираните лобисти от Парламента.

6. Не ипотекирайте бъдещето на нашите внуци, елиминирайте дълга на Съюза.

7. Не възпрепятствайте нашата национална гвардия да защитава нашите граници. Не вкарвайте мигранти и извеждайте нелегално пристигналите.

8. Корумпирани долари и евра не трябва да се вливат в държавите-членки.

9. Забранете неестественото превъзпитание на нашите деца.

10. Защитете християнското наследство на Европа.

11. Искаме мир в Европа.

12. Съюз, но без Украйна.

Равенство, свобода, братство!

