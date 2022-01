Фюри и Паркър се налагат безмилостно в залата (ВИДЕО)

Тайсън Фюри и Джоузеф Паркър продължават да тренират заедно в салона на „Циганския крал“. Британецът междувременно реши да сподели едно видео от подготовката им в своя профил, на което си личи, че никой не е в състояние да отстъпи от тях двамата, дори когато няма реален залог.

Налагането в ребрата с медицинска топка изглежда е сред любимите упражнения на Фюри, защото преди няколко месеца той го приложи на брат си Томи малко преди да се контузи и да се оттегли от битката с Джейк Пол.

Сега Паркър получи възможност да „отмъсти“ за младия талант, като зачерви трупа на батко му, но скоро след това си изпати за липсата на милосърдие.

Тайсън дори използва един от популярните саундтраци от TikTok, за да подчертае злобата, с която започна да налага новозеландеца.

Average day in the office, but not your average Joe.#ComeGetSome #GypsyKing #2022 @joeboxerparker pic.twitter.com/GpMTwshBX8