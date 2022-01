Германски грандове изпреварват Ман Юнайтед, Ливърпул и Ювентус за звезда на Гладбах

Дефанзивният халф на Борусия Мюнхенгладбах Денис Закария е напът да се превърне в едно от най-горещите имена на трансферния пазар, след като стана ясно, че няма да поднови контракта си, а през лятото ще смени клубната си принадлежност безвъзмездно.

Спортният журналист Фабрицио Романо твърди, че германските грандове Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд са фаворити към момента за подписа на швейцареца, като така изпреварват Ливърпул, Манчестър Юнайтед и Ювентус, които също следят ситуацията около него.

Гладбах е готов да продава още сега, стига да получи €7 млн. за услугите на своята звезда, но в настоящата финансова криза трудно някой би се съгласил, пък било то и за халф от класата на Закария.

25-годишният здравеняк е определян от медиите в Швейцария за най-добрия играч в националния им отбор, така че със сигурност в слуховете има доста достоверност.

Denis Zakaria. FC Bayern and B. Dortmund are pushing. Man United had talks with agents but have not submitted any proposal, Liverpool won’t sign him in January. Premier League move seems unlikely. 🔴 #LFC #MUFC



Juventus want him but Borussia ask for €7m to sell Zakaria in Jan. pic.twitter.com/4D9bPsSRL0