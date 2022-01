Барса и Юве с официални оферти за Обамеянг

Барселона и Ювентус са изпратили официални оферти до Арсенал за Пиер-Емерик Обамеянг, твърди "Атлетик". Предложенията са за наем до края на сезона.

Арсенал има желание да се раздели с Обамеянг, но при изгодни финансови условия за клуба. Основният проблем е голямата заплата на нападателя, която е 350 000 лири на седмица.

Обамеянг не замина с отбора за тренировъчния лагер в Дубой и по всичко личи, че Микел Артета няма намерение да разчита на него в бъдеще. Играчът предпочита да премине в голям европейски отбор. Интерес към него има още от страна на Пари Сен Жермен, Марсилия, Севиля и Милан. Саудитските Ал Насър и Ал Хилал пратиха оферти по-рано този месец, но те бяха отхвърлени.

