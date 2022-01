Дъщерята на Оле Гунар Солскяер с официален дебют за Манчестър Юнайтед

Дъщерята на Оле Гунар Солскяер – Карна, направи своя официален дебют за женския тим на Манчестър Юнайтед. 19-годишната Карна се появи в игра в двубоя на „червените дяволи” от турнира за ФА Къп срещу ФК Бриджуотър.

Карна влезе на терена като резерва в двубоя, който Юнайтед спечели с 2:0.

На трибуните бе и самият Оле Гунар Солскяер, както и неговата съпруга.

Моментът е исторически за семейство Солскяер и Манчестър Юнайтед. Оле и Карна са първите баща и дъщеря, които играят за „червените дяволи” в цялата 144-годишна история на клуба.

Karna Solskjaer is a top striker, just like her dad. The scenes when she scores her first goal for #MUWomen 🔥 pic.twitter.com/IrXDAPMUQl