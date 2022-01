Тотнъм представи в редиците си още една млада звезда от Ювентус

Тотнъм за сега се очертава да е един от най-активните клубове във водещите първенства на Европа в последните 24 часа от трансферния прозорец. Клубът официално се похвали днес с привличането на две много сериозни имена от редиците на Ювентус - Родриго Бентанкур и Деян Кулушевски.

21-годишният швед ще прекара следващите 18 месеца под наем при „лондончани“, като за целта те ще платят €10 млн., а след това ще имат опцията да го откупят за постоянно.

Бентанкур обаче официално е футболист на „шпорите“, тъй като сделката за него е с постоянен характер. Той ще остане в клуба до 2026 г., а сумата, която се очаква „старата госпожа“ да получи за него, е между €19-25 млн. В зависимост от бонусите, които той ще заработи за бившия си тим, разбира се.

✍️ We are delighted to announce the signing of Dejan Kulusevski from Juventus, subject to international clearance and a work permit.



Welcome to Tottenham, Dejan! 🇸🇪