На 48 години: Роберто Карлош се завръща във футбола

Бившият защитник на Реал Мадрид Роберто Карлош се завръща във футбола. 48-годишният световен шампион с Бразилия ще носи екипа на "The Bull In The Barne", който играе в регионалната лига на град Шросбъри.



Карлош бе пуснат на търг в онлайн сайта за търговия на всякакви неща ebay и аматьорите от Англия си осигуриха услугите на бившия бранител още и на Интер. Очакванията са бразилецът да влезе като резерва в двубой на "The Bull In The Barne" през февруари.



„Той е един от най-добрите леви крайни защитници за всички времена. Определено е на невероятно ниво. Това все още не се е случило, сега е просто мечта", заяви нападателят и главен секретар на отбора Матю Браун пред BBC.



Роберто Карлош е печелил четири титли на Испания с Реал Мадрид и е ликувал три пъти в Шампионската лига с "кралския" клуб. През 2002 година защитникът стана световен шампион с Бразилия на Мондиала в Южна Корея и Япония.



От няколко години бразилецът гради треньорска кариера, но засега без успех. Той има опит най-вече в турското първенство, където водеше Сивасспор и Акхисарспор. Бил е начело още на Анжи Махачкала и Делхи Динамос от Индия. Преди месец се заговори, че Фенербахче ще го вземе за треньор, но до разговори между двете страни не се стигна.

