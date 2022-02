Сакалиев моли за помощ: Дъщеря ми е болна от много рядък вид рак!

Бившия нападател на ЦСКА и настоящ администратор на "армейците" Стойко Сакалиев сподели, че дъщеря му е болна от много рядък вид рак - синовиален сарком, а за предстоящата ѝ химиотерапия са нужни около 70 хил. евро.

С емоционална публикация в социалните мрежи Сакалиев разкри, че 18-годишната Любомира е преминала през тежка операция и разказа за кошмара.

Той публикува сметка, по която всеки желаещ може да направи дарение, за да помогне на момичето в битката с коварната болест.

Публикацията на Сакалиев:

"Здравейте, ПРИЯТЕЛИ!

Този пост е личен!

Вече много от вас знаят, че съм изправен пред трудно изпитание! Дъщеря ми е болна от много рядък вид рак - синовиален сарком.

Преди месец претърпя тежка операция, премахнаха ѝ бъбрека и сега предстои лечение, химиотерапия. Сумата, която беше обявена от болницата е ориентировъчна и е около 70 000 евро!

Получих изключително голяма подкрепа от ЧОВЕК, на когото ще бъда БЛАГОДАРЕН ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ!

Също така на моите приятели, колеги и познати и СЕМЕЙСТВО!

Днес някои от тях са предприели действия за събиране на средства, за да спомогнат лечението! Тъй като преводите по сметка на болницата са международни и има много висока такса, затова ме помолиха да дам личната си сметка, в коята след като се събере по-голяма сума от средства, ще бъдат преведени директно по сметката на болницата!

Разбира се, всеки един получен приход и преведен след това ще бъде документиран и постнат тук в страницата ми!

Всеки един лев е предназначен САМО И ЕДИНСТВЕНО за лечението!!!

Ако сумата бъде надхвърлена ще я пренасоча към друг нуждаещ се и веднага ще уведомя всички, за да може набирането на средства да бъде преустановено!!!

Който има възможност и желание, може също да помогне! Благодаря Ви от сърце!

Това е българската сметка:

Stoyko Marinov Sakaliev

IBAN BG59FINV91501017584451

А това е сметката, директно в болницата:

The Royal Marsden NHS Foundation Trust Lloyds TSB Bank plc

67/69 Old Brompton Road, London, SW7 3JXSWIFT: LOYDGB2L

IBAN : GB62LOYD30978601022176 BIC No: LOYDGB21051

Основание : Lyubomira Stoykova Sakalieva 783293