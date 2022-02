Фенове на ЦСКА с дарение за дъщерята на Стойко Сакалиев

Феновете от фракция USF, една от най-дейните на стадион "Българска армия", дариха 3000 лева за лечението на Любомира, дъщерята на Стойко Сакалиев, съобщава "Труд".

В началото на годината запалянковците организираха търг, чиято идея бе да се направи хореография в чест на легендарния Димитър Якимов.

След като Сакалиев разкри драмата в семейството си, феновете веднага решиха, че животът на Любомира е на първо място и трябва да се помогне на секундата. В следващите часове се очакват нови кампании, чрез които да се съберат парите.

IBAN BG59FINV91501017584451

А това е сметката, директно в болницата

The Royal Marsden NHS Foundation Trust Lloyds TSB Bank plc

67/69 Old Brompton Road, London, SW7 3JXSWIFT: LOYDGB2L

IBAN : GB62LOYD30978601022176 BIC No: LOYDGB21051

Основание : Lyubomira Stoykova Sakalieva