Дортмунд стопи разликата до Байерн с класика в Берлин

Борусия Дортмунд се доближи на 6 точки от първото място в Бундеслигата, след като постигна класическа победа с 0:3 над Унион Берлин.

„Жълто-черните“ се възползваха от грешната стъпка на Байерн Мюнхен ден по-рано, когато „баварците“ бяха шокирани от новака Бохум с 4:2.

Марко Ройс поведе своите напред с два гола още до 25 минута, а Рафаел Герейро оформи крайния резултат в средата на втората част.

Попадение на Мьохвалд все пак бе отменено за „столичани“, но с това се изчерпаха добрите положения пред домакините в срещата.

Унион Берлин се отдалечи от зоната за евротурнирите след втората поредна загуба, която инкасира в кампанията.

