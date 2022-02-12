08.25 Кърлинг: Пекин 2022, Руски олимпийски комитет - Швеция, групова фаза, мъже Евроспорт 1
08.35 Сноуборд: Пекин 2022, биг еър, мъже Евроспорт 2
13.00 Ски скокове: Пекин 2022, отборно, голяма шанца, мъже Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3
13.00 Фрийстайл ски: Пекин 2022, ски акробатика, жени Евроспорт 2
13.30 Тенис, турнир в Катар МАХ Спорт 1
14.30 Бобслей: Пекин 2022, двойки, първи манш, мъже Евроспорт 2
15.00 Хокей на лед: Пекин 2022, полуфинал, жени Евроспорт 1
15.40 Бобслей: Пекин 2022, двойки, втори манш, мъже Евроспорт 2
19.00 Баскетбол, "Черноморец" - "Рилски спортист" МАХ Спорт 2
19.30 "Пиза" - "Виченца" Нова спорт
20.00 Баскетбол, "Желььона Гура" - "ДЗенит" Нова спорт
21.30 Тенис, турнир в Рио де Жанейро МАХ Спорт 1
21.45 "Специя" - "Фиорентина" Ринг
22.00 "Майорка" - "Атлетик" МАХ Спорт 4
22.00 "Понферадина" - "Реал Сосиедад Б" МАХ Спорт 2
01.00 Тенис, турнир в Делрей Бийч МАХ Спорт 3
03.00 НХЛ, "Минесота" - "Детройт" МАХ Спорт 2
03.00 Кърлинг: Пекин 2022, Швеция – Дания, групова фаза, мъже Евроспорт 1
03.30 Фрийстайл ски: Пекин 2022, слоупстайл, мъже Евроспорт 2
14 Февруари, 2022 07:34 2960
Спортът по ТВ в понеделник (14 февруари)
Ето какво може да гледаме днес
08.25 Кърлинг: Пекин 2022, Руски олимпийски комитет - Швеция, групова фаза, мъже Евроспорт 1
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