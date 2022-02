Скандалите около Кристиано Роналдо в Англия нямат край (ВИДЕО)

Проблемите за Кристиано Роналдо и Манчестър Юнайтед нямат край. Головата суша за португалеца с екипа на „червените дяволи” продължава с пълна сила, а медиите в Англия не пропускат да посочат всяка грешна стъпка на нападателя.

След поредния злополучен мач за Юнайтед – равенството 1:1 срещу Саутхемптън, в социалните мрежи се появиха любопитни кадри, в които се вижда как Роналдо плюе по своя съотборник Антъни Еланга.

Мнозина фенове се възмутиха от постъпката на португалеца, докато други смятат, че действията му не са били умишлени.

Вижте видео от случката и преценете сами:

Just Ronaldo spitting on his own teammate? 😂🤦🏻‍♂️pic.twitter.com/s1VGOAaEjm