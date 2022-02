Исторически шампион в мача за Супербоул

Лос Анджелис Рамс спечели 56-ото издание на Супербоул след победа във финала над Синсинати Бенгалс с 23:20. Мачът се игра на „СоФай Стейдиъм“, който се намира в Ингълууд (Калифорния) и е домакински за Рамс.



36-годишният треньор на „овните“ Шон Маквей пък влезе в историята. Той стана най-младият специалист, извел тима си до спечелване на трофея „Винс Ломбарди“.

Лос Анджелис Рамс от своя страна стана едва третият клуб в НФЛ, който печели Супербоул като представител на два различни града. Първата титла взема през 2000 г. като Сейнт Луис Рамс. Подобно нещо са правили още Колтс като представител на Балтимор и Индианаполис, както и Рейдърс като част Оукланд и Лос Анджелис.

На почивката на мача зрителите на трибуните имаха възможност да видят изпълненията на редица легенди на рап и R'n'B музиката. Страхотно шоу направиха Доктор Дре, Снууп Дог, Еминем, 50 Сент, Кендрик Ламар и Мери Джей Блайдж.

