Мъжът, който показа знаме на Судан и Палестина на Супербоул е арестуван

Мъжът, който извади и развя знамена на Судан и Палестина по време на шоуто на полувремето на Супербоул LIX, е задържан и идентифициран, съобщиха от полицията в Ню Орлиънс.

Той е бил част от екипа от 400 човека на терена, който спомогна за осъществяването на музикалното изпълнение на рапъра Кендрик Ламар по време на мача между Филаделфия Ийгълс и Канзас Сити Чийфс за определяне на шампиона в Националната фуболна лига.

Малко преди края на изпълнението на носителя на 22 награди "Грами" Ламар танцьорът, чието име не се съобщава, извади от дрехите си флаг, обединяващ знамената на Судан и Палестина, върху който бяха изписани думите "Судан" и "Газа".

A protester raised the flags of Palestine and Sudan at the Super Bowl, demanding the world take notice of the ongoing injustices inflicted on the Palestinian and Sudanese people. The protester managed to wave the flags for a short time whilst the halftime show was broadcast… pic.twitter.com/pvg0nOBqzo