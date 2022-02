Бодьо/Глимт се справи с още един европейски гранд

До скоро безизвестният тим на Бодьо/Глимт наистина е напът да се превърне в голямата сензация на евротурнирите, след като постигна успех и над шотландския гранд Селтик и то насред Глазгоу.

Еспейорд, Пелегрино и Ветлесен се превърнаха в голмайсторите за гостите при успеха с 1:3, а Маеда бе единственият реализатор на „келтите“ в двубоя.

Реваншът за тима на Анге Постекоглу се очертава да е изключително труден, защото вече знае, че срещу себе си има клуб, който нито за миг не бива да бъде подценяван.

Ето и останалите резултати от плейофите в турнира:

