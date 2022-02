ПСЖ се подготвя за историята! Събира Роналдо и Меси!

Суперзвездата на Манчестър Юнайтед Кристиано Роналдо може да стане съотборник с най-големия си съперник Лионел Меси през следващия сезон в Пари Сен Жермен. Френският вицешампион обмисля да осигури на португалеца път за бягство от тежкия му втори престой на „Олд Трафорд“ през идното лято, твърди „Mirror“.

Роналдо вече обмисля бъдещето си при „червените дяволи“, след като завръщането му в Юнайтед не се осъществи така, както искаше. Според информацията от ПСЖ са готови да дадат на Роналдо 12-месечен договор, ако избере да напусне Юнайтед в края на този сезон.

Cristiano Ronaldo and Lionel Messi could unite as PSG prepare to offer Man Utd escape | @CrossyDailyStarhttps://t.co/JQKZLZHck6 pic.twitter.com/yStE6qPdlN