Халф на ПСЖ: Тази вечер бяхме н*срани от съдиите

Халфът на Пари Сен Жермен Марко Верати смята, че реферите са виновни за провала на тима в събота вечер. Звездната селекция на Маурисио Почетино загуби с 1:3 от Нант в среща от Лига 1, като според италианеца вина за това носи главният арбитър Микаел Лесаж.

Той смята, че защитникът на съперника Денис Апия е заслужавал да бъде изгонен. В самия край на първото полувреме въпросният играч на Нант задържа откъсващия се Килиан Мбапе на границата на пеналта. В първия момент съдията показа директен червен картон, но след разглеждане с ВАР прецени, че той не спира голова възможност и промени картона на жълт, а Апия остана на терена. По-късно бранителят извърши още едно сериозно нарушение, но не получи второ официално предупреждение.

Marco Verratti: " We were shit on by the referees ". #FCNPSG #Verrati pic.twitter.com/JXlfNndPJm

“Как е възможно да не му извади втори жълт картон?! Тази вечер бяхме н*срани от съдиите. Те трябва да поемат своята отговорност”, изказа се доста крайно Верати в интервю пред “Канал+” след края на двубоя.

Парижани губеха с 0:3 още на почивката, а през втората част успяха да върнат един гол, след което изпуснаха и дузпа.

Заради забавянето на играта съдията даде доста дълго добавено време на това първо полувреме и при един корнер пред вратата на Навас Жоржиньо Вайналдум докосна топката с ръка. Реферът реши да прегледа ситуацията с ВАР и прецени, че това е дузпа. Людовик Блас отбеляза от бялата точка и направи резултата 3:0.

It’s not a PSG match without one of these from Verratti pic.twitter.com/nXScAp2SNV