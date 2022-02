Боксьор обърка спорта и тръшна съперника си на земята (ВИДЕО)

Напоследък става все по-модерно нови организации на бойни спортове да смесват правилата на различни дисциплини, за да създават съвършено нови. Нещо подобно направи FITE с бойния триад, когато покани Кубрат Пулев и Франк Мир за исторически първи мач с правила едновременно от бокса и MMA. Такава бе и идеята на Global Legion Fighting Championship за двубоя между Ермал Надрибаев и Даниел Баиз, но явно това е объркало двамата бойци, защото станахме свидетели на комичен инцидент помежду им.

Баиз изглежда се бе подготвил за бой на земята, защото още в първата минута направи успешен тейкдаун на Надрибаев, въпреки боксовите ръкавици. От ъгъла му дори аплодираха движението, но се оказа, че това далеч не е била целта.

Организаторите побързаха да обяснят, че, макар и да се очаква бой със смесени правила, повалянето и боят на земята не са позволени.

За щастие съдията на ринга се намеси бързо, за да не се стигне до още непозволени размени.

🥴 Thought that was a well-executed double leg takedown that you see in #MMA, but he must have forgotten this was a #boxing match.



📹From last night's Global Legion FC 20 on #FITE pic.twitter.com/C2aKy1KxmA