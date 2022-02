Бенфика препъна летящия високо Аякс, въпреки рекордьора Себастиан Алер

Бенфика и Аякс завършиха 2:2 в първия си 1/8-финал от тазгодишното издание на Шампионската лига, като португалците опровергаха очакванията и успяха да спрат летящия високо отбор от Амстердам.

Душан Тадич отново поведе своите напред с гол в 18', но Себастиан Алер си вкара автогол в осем минути по-късно.

Централният нападател обаче се реабилитира в 29', когато стана автор на 11-тото си поредно попадение в турнира и то в първите си 7 мача изобщо в кариерата в това състезание. Никой друг преди него не е успявал да отчете подобна убийствена успеваемост.

11 - Sébastien Haller is the second @AFCAjax player ever to score 11 goals in a single European campaign, after Ruud Geels in 1975-76 (also 11). Checkmark.#UCL pic.twitter.com/2PUigJl8qz