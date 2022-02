Шефът на МЛС скочи на Неймар: Не искаме пенсионери!

Звездата на Пари Сен Жермен и Бразилия Неймар наскоро изрази интереса си да играе в американската МЛС на някакъв етап от кариерата си, като 30-годишният футболист се пошегува, че сред причините, поради които би искал да се премести в САЩ е, че ще има три месеца почивка.

Докато от МЛС несъмнено биха искали да имат играчи от качеството на Неймар, неговият съотборник в ПСЖ Лионел Меси и Хамес Родригес са наред с другите, които намекнаха, че един ден може да заиграят зад Океана.

Сега обаче главният комисар на МЛС Дон Гарбер отправи предупреждение към звездите, които навлизат в последния етап от кариерата си и гледат на първенството като на форма на полупенсиониране.

„Ако те не са тук, за да играят и да имат голям принос за своя клуб и нашата лига и да уважават нейните фенове, тогава не ги искаме в МЛС“, каза Гарбър пред „ESPN“.

„Не е необходимо да привличаме големи играчи в края на кариерата им, защото са решили, че биха искали да се пенсионират в МЛС. Искаме нашата история да е за млади играчи, които идват тук в най-ранните етапи от кариерата си или в разцвета на силите си и идват в нашата лига по собствен избор. Когато Златан Ибрахимович напусна Лос Анджелис, никой не каза, че той е отишъл да се пенсионира в Италия. И честно казано бях обиден от това“, допълни той.

Гарбер също така посочи калибъра на играчи, които МЛС наскоро привлече, цитирайки имена като Джуозеф Мартинес и Мигел Алмирон.

