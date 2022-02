Неймар: Опитах всичко да се върна в Барса, но не беше възможно

Звездата на Пари Сен Жермен Неймар разкри, че е направил всичко по силите си да се завърне в Барселона през последните години преди Лионел Меси да се присъедини към него на „Парк де Пренс“ миналото лято.

Както е известно, френският вицешампион закупи бразилеца за рекордните за световния футбол 222 милиона евро през лятото на 2017 година. Две години по-късно Барселона направи опит да върне Неймар на „Камп Ноу“, но не успя да се разбере с ПСЖ.

„Опитах да се върна в Барса. Опитах всичко, но не беше възможно“, каза бразилецът.

„Много съм щастлив, че Лео имаше възможност да дойде тук. Надявам се да напишем история“, допълни Неймар.

Меси пристигна с големи очаквания във френската столица, но до този момент има проблеми с адаптацията, като е записал едва два гола на сметката си в Лига 1 от началото на сезона.

🎙Neymar told @fenomenos.



🗣 "I tried to go back to Barcelona. We tried everything but it was not possible. Messi was presented with the opportunity to come to Paris Saint-Germain. I am very happy that he came."#FCB 🇧🇷 pic.twitter.com/VPuB2psklY