Сърбин счупи голмайсторски рекорд в Англия и то 14 мача преди края на шампионата

Сръбският таран Александър Митрович попадна в аналите на английския футбол с подобряването на голмайсторския рекорд в Чемпиъншип. Той вкара и двата гола при победата на Фулъм с 2:1 над Питърбъро в междинния кръг от второто ниво на шампионата, за да увеличи сметката си на 33 попадения от старта на сезона.

Двамата с Айвън Тони държаха предходното топ постижение от 31 гола, но сръбската голова машина вече има цели 14 кръга, за да качи летвата възможно най-високо.

27-годишният национал през миналата година направи така, че Сърбия да финишира на първо място в квалификациите за Мондиала в Катар с гол в добавеното време, а сега по всичко личи е напът да изстреля и клубния си тим към Висшата лига на Англия.

How to break a Championship record! 😏



By Mitro. 🔥#FULPET pic.twitter.com/LEwnYBR4aI