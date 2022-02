Еротичен модел от Ирландия се пусна с екип на Бразилия в басейна (СНИМКИ)

19-годишната красавица Кат най-редовно радва своите последователи в социалните мрежи с полуголите си снимки с оглед факта, че е еротичен модел с профили в най-провокативните платформи. Но няколко нейни кадъра направи появата ѝ в спортната ни секция възможна.

Ирландката пусна няколко свои снимки от басейна, където услужливо водата е направила изгледа под тениската ѝ съвсем възможен. Там някъде би трябвало да има и прашки, които са скрити в по-голямата си част. Макар и трудно успяхме да се абстрахираме за миг от нечистите си помисли, за да забележим, че тениската не е случайна, а е на бразилския национален отбор.

Изглежда не всички привърженици на футбола на „острова“ са заклети националисти, които задължително подкрепят националните си отбори по футбол. Кат явно е една от тях.

does my jersey look better from the front or back? pic.twitter.com/UjiFdYyOCm