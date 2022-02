Тенисист извън топ 100 победи Джокович в Дубай и официално Данийл Медведев става №1 в света от понеделник

Новак Джокович официално ще слезе от първото място в световната ранглиста по тенис, след като допусна загуба с 4:6, 6:7(4) от чеха Иржи Весели на турнира в Дубай.

28-годишният Весели имаше нужда от малко под 2 часа, за да детронира хегемона в световния тенис. Той се намира на 123 място в класацията на ATP, което превръща успеха му на 1/4-финалите в нещо наистина грандиозно.

„Ноле“ прекара последните 80 седмици на върха, но от понеделник, когато таблицата бъде обновена, Данийл Медведев ще го измести, защото той изпълни минималното условие за класиране на 1/4-финалите в Акапулко.

Руснакът не срещна никакви проблеми с Пабло Андухар-Алба. Той го победи с 6:1, 6:2 за малко повече от час игра на корта в Мексико.

Оттук насетне въпросът е какъв аванс ще натрупа Медведев, за да си гарантира по-дълъг престой в челото на ATP.

This man is going to be the top-ranked tennis player in the world on Monday. pic.twitter.com/CRb6T3434Y