Наполи и Барселона призоваха „Войната да спре“ в най-интригуващия мач от елиминациите в Лига Европа

Наполи и Барселона се обединиха около инициативата за прекратяване на военните действия в Украйна преди началото на мача си реванш от елиминациите в Лига Европа. След това те поднесоха истинско футболно зрелище с резултата 2:4, за да са сигурни, че посланието им ще достигне до възможно най-много сърца.

Играчите на двата отбора застанаха зад транспарант с простичкото „Спрете войната“ преди първия съдийски сигнал.

След това Жорди Алба, Франки де Йонг и Жерард Пике вкараха попадения във вратата на италианците, а междувременно Лоренцо Инсинйе реализира дузпа за 1:2.

След паузата Пиер-Емерик Обамеянг отново се озова сред голмайсторите, а Матео Политано оформи крайния резултат няколко минути преди края на срещата.

Струва си да отбележим, че Адама Траоре се отчете с две асистенции, продължавайки възходящата си форма, откакто се завърна при „каталунците“.

Барселона триумфира в общия резултат с 5:3, оправдавайки напълно очакванията за най-интригуващата среща от плейофите в Лига Европа.

Ето и останалите резултатите от турнира:

