Славия отново надигра Фенербахче и попадна в елитна група отбори в Лигата на конференциите

Славия Прага се превърна в един от скрити фаворити за спечелването на Лигата на конференциите, след като в плейофната фаза успя да отстрани турския гранд Фенербахче с 3:2 в реванша и 6:4 в общия резултат.

Избраниците на Индрих Трапишовски повториха представянето си от преди седмица, за да наложат своята воля на противника.

Сор на два пъти и Шранц вкараха попаденията за домакините, а в тяхната врата се разписаха Яндаш и Бериша в края на двете полувремена.

Чехите съвсем заслужено стигнаха до успеха с оглед далеч по-атрактивния си футбол и ефективност в предни позиции, като дори вратарят Алтай Байъндър имаше основна заслуга, за да може разликата в края да остане само един гол.

Ето и резултатите от останалите срещи в плейофите на Лигата на конференциите:

⏱️ FULLTIME | We are trough to the #UECL round of 16 thanks to goals from Schranz and Sor! ❤️🤍 #UECL #slafen pic.twitter.com/56T7zgFmGS