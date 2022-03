Продават болида на Шумахер от 1998 година за близо 5 милиона долара

Автомобилът, с който Михаел Шумахер постигна една от най-известните си победи - в Гран При на Унгария през 1998 година, се продава от колекционер, като цената е 4,9 милиона долара.

През 1998 година Шумахер загуби битката за световната титла срещу Мика Хакинен и McLaren, но в Унгария измъкна победата от фаворитите Хакинен и Дейвид Култард. Двамата пилоти на Макларън стартираха от първа редица и с оглед трудните изпреварвания на “Хунгароринг” се очакваше, че Мика, който стартира от полпозишън ще спечели лесно.

Шумахер стартира трети и беше задържан от Култард, който пазеше гърба на Хакинен, тъй като финландецът имаше проблем с един от амортисьорите на колата му. Тогавашният технически директор на Ферари Рос Браун заложи на стратегия с три спирания за Михаел, като решаващ беше много краткият втори бокс, след който Рос нареди по радиото на Михаел да навакса 25 секунди за 19 секунди. На финала 7-кратният световен шампион, който тогава преследваше първата си титла със Скудерията спечели с аванс от над 9 секунди.

Михаел се състезава само още веднъж с това шаси до края на сезон 1998 - в последното състезание на пистата “Сузука”. В тази надпревара Хакинен спечели първата си световна титла, а Михаел не можа да му се противопостави, тъй като угаси колата си на стартовата решетка след загряващата обиколка и беше пратен да стартира последен. По-късно той успя да се изкачи до третото място, но мина през отломки от по-ранен инцидент и спука гума.

Happy birthday Mikel! On this special day we celebrate a great #F1 legend and dear friend. Michael @schumacher you continue to be an inspiration to all of us. My love to you on this birthday anniversary. #MichaelSchumacher #TeamMichael pic.twitter.com/Xp0w3lY7JQ