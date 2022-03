„Прилепите“ покосиха мечтата на Билбао за Кралската купа

Валенсия е първият финалист за Купата на краля в Испания след 1:0 в реванша с Атлетик Билбао и общ резултат 2:1.

Гонсало Гедеш бе големият герой за „прилепите“ с попадението си извън наказателното поле в 43', оказало се и единствено в срещата на „Местая“.

Мечтата за нов финал на Билбао пропадна, независимо от факта, че клубът успя да отстрани последователно Барселона и Реал Мадрид.

В четвъртък Бетис и Райо Валекано трябва да излъчат другия финалист. В първата среща Реал победи с 1:2 и влиза уверено в срещата.

Another @gguedesoficial stunner that sends the

Mestalla crowd into raptures🏟️🦇🙌🔥#ADNBroncoyCopero 🧬💪🏆#VCFAthletic 🦇🦁 pic.twitter.com/S6b5mVkaTc