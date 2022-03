Рангник хвърля Роналдо срещу Ман Сити - още вярвал, че CR7 може отново да намери головата си форма

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Ралф Рангник смята да продължи да залага на Кристиано Роналдо като титуляр за неделното дерби на Манчестър въпреки головата му суша, пише "Sun". Предводителят на „червените дяволи“ се надява, че едноседмичната почивка ще помогне за възстановяването на португалеца, който има само един гол в последните си десет мача.

37-годишният Роналдо стартира като титуляр в пети пореден мач при нулевото равенство срещу Уотфорд миналата седмица. Тогава ветеранът пропусна куп положения. Маркъс Рашфорд също е опция за неделното гостуване на „Етихад“, а от първата минута се очакват да започнат още Джейдън Санчо и Антъни Еланга.

Единсон Кавани се оплаква от проблем със слабините, заради което не игра срещу „стършелите“, но сега уругваецът също ще бъде на разположение.

Създаването на голови шансове не е проблем за Юнайтед във Висшата лига. В 13-те мача под ръководството на Рангник „червените дяволи“ са създали 160 положения, повече от всеки друг клуб през този период, но само 20 от тях бяха превърнати в голове.

Рангник все още вярва, че Роналдо може отново да намери головата си форма. Той има 15 гола във всички турнири от началото на сезона. Неотдавнашната му голова сума обаче постави под въпрос дали той ще остане на „Олд Трафорд“ за още един сезон, след като подписа двугодишен договор при завръщането си миналото лято.

