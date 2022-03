Огромна провокация на руснак срещу украинец на Световната купа в Доха

Руският гимнастик Иван Куляк спечели бронзов медал на успоредка на състезанието от Световната купа в Доха (Катар). Златното отличие спечели Иля Ковтун от Украйна, а втори се нареди Милад Карими от Казахстан.

Състезанието между Ковтун и Куляк беше наблюдавано с интерес от световната спортна общественост заради военните действия предприети от руската армия на украинска територия.

Иван Куляк направи огромна провокация срещу съперника си, след като се състезава с изписана буквата „Z“ на гърдите си. Това е един от най-известните в момента военни руски символи, които са изписани по бойната техника на армията.

Заради наложените на Русия международни санкции Куляк нямаше право да постави националното си знаме на своя екип. Затова той изписа буквата „Z“ на мястото на флага. Твърди се, че руският гимнастик е прекарал голяма част от подготовка си за състезанието във военно поделение и заради това е направил и политическото послание в Доха.

От началото на военните действия в Украйна зрителите виждат често по руската армейска техника да са изрисувани буквите „Z“ и „V“, както и триъгълник. На запад приемат, че това са символи за разпознаване от другите бойни части и избягване на вражески огън, а според други „Z“ е напомняне за героя Зоро, който е защитник на по-слабите и онеправданите.

В самата Русия има различни хипотези за значението на тези символи. Според основното схващане „Z“ е съкращение на „Zа победата“, някои приемат значението „Zero detachment“ (нулева самостоятелност), а има трети вариант - „няма връщане назад“.

За „V“ се приема, че означава „Силата е V истината“ или „Победа“ (Victory). На триъгълника се приписва значението - „Задачата ще бъде изпълнена“.

Anyone have video footage of Ivan Kuliak wearing the Z today? Someone representing a major media outlet reached out to me asking for footage because they want to run a piece on the story and want more than a screenshot to verify its authenticity. — The Medal Count (@TheMedalCount_) March 5, 2022