Почетино: Всички в ПСЖ заслужаваме да спечелим Шампионската лига

Всички в ПСЖ заслужават да спечелят Шампионската лига. Това заяви Маурицио Почетино на снощната пресконференция преди реванша с Реал Мадрид.

„Наша отговорност е да опазим преднината си от първия мач. Таим огромно уважение към Реал Мадрид. Това е клуб с 13 титли от Шампионската лига, а подобно нещо не се постига случайно. Но ние не се страхуваме! Ще се опитаме да играем нашата си игра. Осъзнаваме, че се изисква да сме фокусирани. Това е състезанието, което всеки един от нашите фенове и играчи заслужават да спечелим. Но преди това трябва да продължим към 1/4-финалите“, каза аржентинският специалист.

„Парижани“ имат аванс от 1:0 след първия двубой, благодарение на страхотното изпълнение на Килиан Мбапе в последните секунди. Но срещу „кралския клуб“ това далеч не е достатъчно, за да очакваме, че работата е свършена за френския тим.

