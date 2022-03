Протоколно нулево равенство между Сити и Лисабон

Манчестър Сити и Спортинг Лисабон завършиха 0:0 в реванша си от 1/8-финалите в Шампионската лига, след като в първия мач „гражданите“ триумфираха с 0:5.

Мачът бе толкова протоколен, че смеем да предполагаме, че дори привърженици на двата тима пред телевизионните екрани са предпочети драмата на „Сантиаго Бернабеу“ между Реал Мадрид и ПСЖ.

Гол все пак падна в 47', благодарение на Габриел Жесус, но бразилецът бе в засада и ВАР логично се намеси.

И за капак на тренировъчното темпо видяхме смяна на вратаря на англичаните Едерсон, който отстъпи мястото си в края на мача за ветерана Скот Карсън.

Манчестър Сити все пак се класира сред най-добрите 8, но с оглед потенциалните съперници подобни лежерни срещи вече не биха били възможни.

