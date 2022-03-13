Септември с класика, Валери Божинов с дебютен гол (РЕЗУЛТАТИ)

Септември София победи Левски Лом с 3:0. Столичани поведоха в 19-ата минута с гол от дузпа на капитана Асен Чандъров. Четвърт час по-късно Валери Божинов отбеляза дебютното си попадение за Септември. Владислав Узунов оформи крайния резултат в 80-ата минута. Столичният тим е на 4-о място с 48 точки, докато Левски Лом остава на последното 19-о място с 8.

Резултати и голмайстори:

Марица Пловдив - Марек 3:0

1:0 Петър Атанасов (55)

2:0 Мариян Тонев (66)

3:0 Сами Мехмедов (90)

ЦСКА 1948 II - Литекс 4:1

1:0 Валентин Йосков (8)

1:1 Митко Митков (10)

2:1 Валентин Йосков (23)

3:1 Денислав Александров (73)

4:1 Валентин Йосков (75)

Спартак Варна - Добруджа 1:2

​0:1 Лъчер Йорданов (39)

0:2 Андриян Димитров (62)

1:2 Велислав Боев (77)

Септември София - Левски Лом 3:0

1:0 Асен Чандъров (19 - дузпа)

2:0 Валери Божинов (34)

3:0 Владислав Узунов (80)

Созопол - Етър 1:1

0:1 Георги Александров (11)

1:1 Антонио Ласков (45)

14 март (понеделник), 15:30 часа

Струмска слава - Лудогорец II

Монтана - Септември (Симитли)

Спортист (Своге) - Янтра (Габрово)

Ботев II (Пловдив) - Миньор (Перник)