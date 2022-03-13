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Септември с класика, Валери Божинов с дебютен гол (РЕЗУЛТАТИ)

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Септември с класика, Валери Божинов с дебютен гол (РЕЗУЛТАТИ)

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  • втора лига

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Септември с класика, Валери Божинов с дебютен гол (РЕЗУЛТАТИ) - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Септември София победи Левски Лом с 3:0. Столичани поведоха в 19-ата минута с гол от дузпа на капитана Асен Чандъров. Четвърт час по-късно Валери Божинов отбеляза дебютното си попадение за Септември. Владислав Узунов оформи крайния резултат в 80-ата минута. Столичният тим е на 4-о място с 48 точки, докато Левски Лом остава на последното 19-о място с 8.

Резултати и голмайстори:
Марица Пловдив - Марек 3:0
1:0 Петър Атанасов (55)
2:0 Мариян Тонев (66)
3:0 Сами Мехмедов (90)

ЦСКА 1948 II - Литекс 4:1
1:0 Валентин Йосков (8)
1:1 Митко Митков (10)
2:1 Валентин Йосков (23)
3:1 Денислав Александров (73)
4:1 Валентин Йосков (75)

Спартак Варна - Добруджа 1:2
​0:1 Лъчер Йорданов (39)
0:2 Андриян Димитров (62)
1:2 Велислав Боев (77)

Септември София - Левски Лом 3:0
1:0 Асен Чандъров (19 - дузпа)
2:0 Валери Божинов (34)
3:0 Владислав Узунов (80)

Созопол - Етър 1:1
0:1 Георги Александров (11)
1:1 Антонио Ласков (45)

14 март (понеделник), 15:30 часа
Струмска слава - Лудогорец II
Монтана - Септември (Симитли)
Спортист (Своге) - Янтра (Габрово)
Ботев II (Пловдив) - Миньор (Перник)


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