ФАКТИ.БГ
Новини »
Спорт »
Бг футбол »
Черно море победи Берое в Елитната до 17 години

3030

Черно море победи Берое в Елитната до 17 години

  • черно море-
  • берое-
  • дюш черно море-
  • дюш берое-
  • елитна група до 17 години-
  • футбол

"Моряците" биха с 1:0 след гол на Кристо Яначков

Черно море победи Берое в Елитната до 17 години - 1
Снимка: ПФК Черно море
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Отборът на Черно море постигна домакински успех в Елитната група до 17 години. В мач от 18-ия кръг на шампионата футболистите на Тодор Каменов победиха Берое с 1:0. Единствения гол в мача реализира Кристо Яначков в 20--ата минута. Той се разписа с прецизен удар от наказателното поле, след пас отляво.

Снимка: ПФК Черно море

Черно море победи Берое в Елитната до 17 години

И през двете полувремена "моряците" имаха доста положения, но така и не супяха да реализират втори гол.

В следващия кръг Черно море гостува на ЦСКА. Срещата в София е на 20 март, неделя от 13 часа. Берое пък приема Ботев Пд същия ден от 15 часа.

Снимка: ПФК Черно море

Черно море победи Берое в Елитната до 17 години

Съставите:

Черно море: Денислав Стойчев, Валентин Калъчев, Виктор Спасов, Георги Венциславов, Борис Стойков, Пламен Аршев, Дейвид Луканов, Мартин Банев, Радослав Петров, Кристо Яначков, Петър Маринов (Георги Ненов, Константин Грахльов, Артур Аветисян, Александър Киров, Дениз Хаджиев, Кристиян Стоянов, Георги Пасков).

Снимка: ПФК Черно море

Черно море победи Берое в Елитната до 17 години

Берое: Димитър Алтънов, Денислав Петков, Ивайло Митев, Георги Топалов, Станимир Димитров, Стилян Русенов, Николай Христов, Георги Столев, Валентин Иванов, Тодор Тузлуков, Илия Стоянов (Стелиан Георгиев, Давид Тодоров, Александър Попминчев, Тодор Жеков, Мирослв Мирчев).

Снимка: ПФК Черно море

Черно море победи Берое в Елитната до 17 години

Снимка: ПФК Черно море

Черно море победи Берое в Елитната до 17 години


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.

Свързани новини

Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове