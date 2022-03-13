Черно море победи Берое в Елитната до 17 години

Отборът на Черно море постигна домакински успех в Елитната група до 17 години. В мач от 18-ия кръг на шампионата футболистите на Тодор Каменов победиха Берое с 1:0. Единствения гол в мача реализира Кристо Яначков в 20--ата минута. Той се разписа с прецизен удар от наказателното поле, след пас отляво.

Снимка: ПФК Черно море

И през двете полувремена "моряците" имаха доста положения, но така и не супяха да реализират втори гол.

В следващия кръг Черно море гостува на ЦСКА. Срещата в София е на 20 март, неделя от 13 часа. Берое пък приема Ботев Пд същия ден от 15 часа.

Снимка: ПФК Черно море

Съставите:

Черно море: Денислав Стойчев, Валентин Калъчев, Виктор Спасов, Георги Венциславов, Борис Стойков, Пламен Аршев, Дейвид Луканов, Мартин Банев, Радослав Петров, Кристо Яначков, Петър Маринов (Георги Ненов, Константин Грахльов, Артур Аветисян, Александър Киров, Дениз Хаджиев, Кристиян Стоянов, Георги Пасков).

Снимка: ПФК Черно море

Берое: Димитър Алтънов, Денислав Петков, Ивайло Митев, Георги Топалов, Станимир Димитров, Стилян Русенов, Николай Христов, Георги Столев, Валентин Иванов, Тодор Тузлуков, Илия Стоянов (Стелиан Георгиев, Давид Тодоров, Александър Попминчев, Тодор Жеков, Мирослв Мирчев).

Снимка: ПФК Черно море

Снимка: ПФК Черно море