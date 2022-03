Британски милиардер води преговори за Челси

Един от кандидат-купувачите на Челси - Ник Кенди, е имал среща за акциите лондонския клуб с Марина Грановская. Кенди е един от многото заинтересовани бизнесмени, но към момента не е сред фаворитите за нов собственик на „сините“. Ситуацията за него е доста сложна и заради санкциите към Роман Абрамович.

Бизнесменът е известен привърженик на Челси и миналата седмица заяви, че просто иска да види как клубът попада в "сигурни ръце". В същото интервю той също потвърди намерението си да допусне привържениците в борда на клуба, ако той поеме поста от Абрамович.

„Подкрепям Челси от четиригодишна възраст. Нямам нищо против Челси да бъде закупен и от друг, стига да е в сигурни ръце", заяви 49-годишният британец.

Nizaar Kinsella (Goal): "I'm told Nick Candy (possible buyer), Bruce Buck, and Marina Granovskaia had a private meeting at Stamford Bridge on Sunday."#CFC pic.twitter.com/yFKfmIVPaz