Звезда на Байерн Мюнхен се контузи на тренировка (ВИДЕО)

Звездата на Байерн Мюнхен Роберт Левандовски получи неприятна травма по време на днешната тренировка на отбора. Полякът се подхлъзна, докато тренираше завършващия си удар.

Нападателят получи медицинска помощ, след което напусна заниманието видимо разстроен. Все още не е ясно какво е състоянието му.

В тренировката се включиха халфовете Коретен Толисо и Леон Горетцка, които доскоро лекуваха контузии.

Заниманието беше пропуснато от Мануел Нойер и Алфонсо Дейвис.

This is the situation in which Lewandowski apparently injured himself.#FCBayern https://t.co/V53I3jGeki pic.twitter.com/d9OwCI4ary